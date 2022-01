Um morto em atentado à bomba na Colômbia perto da fronteira com a Venezuela

Um atentado com carro armadilhado, atribuído a dissidentes das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), provocou um morto e pelo menos quatro feridos no nordeste da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, indicou hoje fonte oficial.

O atentado ocorreu na quarta-feira, pouco antes da meia-noite, na pequena localidade de Saravena, frente a edifícios públicos e sedes de associações locais, numa turbulenta região recentemente reforçada com efetivos militares, indicou em comunicado o comando militar regional citado pela agência noticiosa AFP.

A explosão matou um guarda e feriu outros quatro, que foram transportados para o hospital de Saravena, segundo o comunicado.

O ataque foi atribuído pelo exército a dissidentes das extintas FARC, que rejeitam o acordo de paz assinado em 2016 com esta guerrilha marxista.

No mesmo dia, uma reunião de líderes sociais estava convocada para a sede de uma organização de defesa dos direitos humanos, perto dos edifícios atingidos, e que também sofreu danos na explosão.

A zona de fronteira com a Venezuela constitui um dos principais epicentros da violência na Colômbia, após a assinatura do acordo de 2016.

Os dissidentes das FARC, sem comando unificado, são muito ativos e disputam o controlo da zona com diversos grupos armados, incluindo o Exército de Libertação Nacional (ELN, guevarista), a última guerrilha ainda ativa na Colômbia, milícias paramilitares de extrema-direita e grupos armados com ligações ao narcotráfico.

No início do ano, confrontos entre as duas forças guerrilheiras no distrito de Arauca provocaram cerca de 30 mortos. O Governo deslocou desde então 1.300 soldados para esta região fronteiriça, para reforçar os 5.600 já presentes no terreno.