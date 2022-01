Três quartos da eletricidade produzida pela EDP em 2021 teve origem renovável, com a eólica a representar quase metade da produção total, num ano em que a hídrica diminuiu significativamente após a venda de seis barragens em Portugal.

Em comunicado ao mercado, a EDP informa que "as energias renováveis representaram 75% da eletricidade gerada pela EDP em 2021", ano em que "a geração eólica aumentou 5% em comparação com o período homólogo, principalmente impulsionada pela Europa e Brasil, como resultado de maior capacidade instalada".

Por outro lado, refere, "a produção hídrica diminuiu significativamente devido principalmente à alienação de 1,7 GW de seis centrais hidroelétricas em Portugal em dezembro de 2020, que contribuíram com 3,4 TWh de geração em 2020".

"Excluindo este impacto, a produção hídrica na Península Ibérica diminuiu 1% no período, principalmente devido à fraca produção hídrica no quarto trimestre (o coeficiente de geração hídrica foi 57% abaixo da média histórica)", lê-se no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com os dados hoje divulgados, a produção eólica aumentou 5% em 2021, para 29.592 GWh, representando 49% do total (60.929 GWh) de energia produzida pelo grupo liderado por Miguel Stilwell d'Andrade.

No mesmo período, a hídrica contribui com 25% da produção do grupo, e a solar -- representando apenas 1% do total -- foi a fonte que mais cresceu ao longo do ano, com um acréscimo de 176%, para 733 GWh.

Em 2021, a eletricidade produzida a partir de gás natural recuou 34%, enquanto a carvão cresceu 30%, impulsionada pelo Brasil, onde mais do que duplicou face ao ano anterior, devido ao período de seca que o país atravessou e que só foi interrompido em dezembro.

Desde o início do ano, foram adicionados ao portfólio 2,3 GW de capacidade bruta de energia eólica e solar e no final do ano a EDP tinha 1,8 GW de capacidade em construção.

Segundo o comunicado, os volumes de eletricidade distribuída em Portugal aumentaram 1% em 2021.

Em Espanha, houve um aumento de 87% da eletricidade distribuída, o que é principalmente justificado pela aquisição da Viesgo em dezembro de 2020.

No Brasil, a distribuição de energia elétrica cresceu 6% face ao período homólogo, também em resultado da recuperação económica, adianta.

No negócio de comercialização, na Península Ibérica, o volume comercializado de eletricidade aumentou 2% face ao período homólogo, explicado pelo crescimento dos volumes comercializados com clientes industriais em Espanha, nomeadamente no último trimestre do ano.

Já no gás, os volumes vendidos diminuíram 30% face ao período homólogo, o que é explicado pela alienação das atividades de comercialização com clientes residenciais em Espanha no final de 2020.

O grupo destaca ainda que o preço médio grossista da eletricidade em 2021 atingiu os 119,1 euros/MWh, na sequência do forte aumento, em particular no quarto trimestre, que registou um preço spot médio de 211,1 euros/MWh.