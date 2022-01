Resgatados 35 migrantes magrebinos a sul da Grande Canária

O navio de salvamento marítimo Salvamar Macondo resgatou hoje 35 migrantes magrebinos, um dos quais em estado semi-inconsciente, de uma embarcação que estava a cerca de 25 quilómetros (km) a sul da Grande Canária, em Espanha.

De acordo com fontes do Salvamento Marítimo espanhol, as pessoas foram transferidas para o porto de Arguineguín, no sudoeste da Grande Canária.

O Salvamento Marítimo teve de assistir um migrante com problemas de saúde, enquanto os restantes aparentavam estar bem.

A embarcação foi localizada após ter sido detetada pelo Serviço Integral de Vigilância Externo da Guarda Civil.

Fontes, segundo agência de notícias EFE, também adiantaram que a Marinha marroquina resgatou 48 ocupantes de outro barco -- que era procurado pelas autoridades marítimas espanholas --, no qual viajavam três crianças e duas mulheres grávidas, a cerca de 92 km a sudeste de Morro Jable, em Fuerteventura.

A operação de busca foi ativada depois de o centro de resgate marítimo de Las Palmas ter recebido o alerta e a localização da embarcação, que se dirigia para as Ilhas Canárias, após ter deixado a costa da província El Aiune, no Saara Ocidental.