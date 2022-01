Costa marca pontos na Saúde e Rio melhor na Justiça

Saúde foi um dos temas mais importantes do debate entre os lideres dos dois maiores partidos. Rui Rio começou por acusar Costa de não ter cumprido a promessa de médico de família para todos os portugueses e de não resolver problemas como as listas de espera.

O líder do PS respondeu recordando o que são as propostas do PSD que acusa de querer privatizar a Saúde ao retirar da Constituição o princípio de Saúde gratuita para o substituir pela garantia de que nenhum português pode ficar sem cuidados de saúde por questões económicas.

Rio garantiu que não quer privatizar a saúde, mas defende que, nos casos em que o Estado não consegue dar resposta deve garantir que os utentes possam recorrer ao sector privado. Costa voltou a acusá-lo de pretender criar uma saúde "pobrezinha" para os mais carenciados.

Na Justiça, o debate correu melhor a Rui Rio que defendeu medidas como a alteração dos conselhos superiores dos Ministério Público e da Magistratura com entrada de elementos da sociedade civil.