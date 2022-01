Rui Rio já deixou claro que, no caso de perder as eleições de 30 de janeiro, admite viabilizar um governo socialista e desafiou António Costa a explicar o que fará em situação semelhante.

Esta foi a primeira questão que motivou mais discussão no arranque do debate entre os lideres do PS e do PSD.

Rui Rio explicou porque considera que Costa parte "em desvantagem", lembrando que o líder do PS nunca explicou o que fará se perder as eleições e o PSD ganhar, com minoria.

António Costa respondeu e garantiu que se mantém o objectivo de formar um governo de esquerda. Rui Rio reagiu e disse que, no caso de uma nova "geringonça", desta vez, e com Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro, "o BE vai para o governo".

“Se Rui Rio ganhar, só posso ter uma leitura, os portugueses rejeitaram a minha ação por isso arrumo os meus papéis e entregarei a chave a Rui Rio”. disse António Costa.

Se não tiver a maioria garante que não vira as costas aos portugueses. "Irei conversar com os partidos na Assembleia da República e, ou no modelo clássico do engenheiro Guterres”, com negociações proposta a proposta.