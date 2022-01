Timmermans assegura especial atenção às RUP na transição verde dos transportes

Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, assegurou, esta manhã na Comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, que será dedicada uma atenção especial às regiões ultraperiféricas (RUP), uma vez que “têm necessidades especiais”, nas propostas legislativas do pacote 'Fit for 55' que visam descarbonizar o sector dos transportes.

Sara Cerdas, na reunião desta Comissão, frisou ao vice-presidente da Comissão Europeia a importância de não esquecer as especificidades das regiões ultraperiféricas e de garantir a sua conectividade com a placa continental, considerando que estas regiões “estão mais dependentes do transporte marítimo e aéreo e que são os sectores de mais difícil descarbonização”. Não obstante, as regiões têm de aproveitar as “mudanças que ocorrerão para as tornar mais resilientes”, em consonância com o seu enorme potencial para a UE em termos de biodiversidade, economia azul ou da utilização de energias renováveis.

A eurodeputada referiu-se ainda à revisão do Regulamento da Partilha de Esforços, que define metas vinculativas de redução das emissões para os Estados-Membros, e para o qual é negociadora pelo Grupo dos Socialistas e Democratas nesta Comissão. Alertou para o risco de ser aplicado um duplo preço ao carbono considerando a expansão do Sistema de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) para o transporte rodoviário, o “que poderá prejudicar as nossas populações, sobretudo as famílias com rendimentos mais baixos”.

O pacote legislativo 'Fit for 55' vai transformar a economia, a sociedade e a indústria. Muitos elementos desta proposta irão ter impacto directo no sector de transportes, nomeadamente medidas para reduzir e compensar as emissões da aviação internacional, adopção de combustíveis alternativos sustentáveis para os sectores marítimo e aéreo, electrificação progressiva do sector de transporte rodoviário, entre outros. De recordar que Sara Cerdas é também relatora do novo regulamento sobre as normas de emissão de CO2 para carros e carrinhas, uma prioridade europeia para melhorar a qualidade do ar com rumo à neutralidade carbónica em 2050.