Polícia alemã faz buscas relacionadas com as inundações no Verão de 2021

A polícia da Alemanha fez hoje buscas em escritórios e habitações no âmbito de uma investigação relacionada com as inundações do verão de 2021, que causaram mais de 180 mortos e centenas de feridos no país.

O Ministério Público de Colónia coordenou as buscas que foram executadas por 140 agentes da polícia e envolveram mais de 20 escritórios e habitações, relatou a agência de notícias alemã dpa.

As investigações centraram-se, alegadamente, no proprietário de uma mina a céu aberto em Erftstadt, perto da cidade de Colónia, bem como em cinco pessoas da empresa operadora e quatro pessoas do conselho distrital regional, segundo a dpa. Os suspeitos têm entre os 29 e 65 anos.

O Ministério Público está a investigar aquelas pessoas por suspeita de causarem negligentemente uma inundação por omissão, colocar em perigo a construção e violar a lei federal de mineração do país, segundo a dpa.

De acordo com a investigação, pode não ter havido proteção suficiente contra as inundações, o que pode ter contribuído para a entrada de grande quantidade de água na mina durante a noite de 16 de julho.

"Há uma suspeita de que os arguidos poderiam e deveriam ter reconhecido as condições de proteção contra inundações no aterro e nos aterros da mina devido ao seu envolvimento profissional com a mina, e deveriam ter tomado cuidado", afirmou o procurador de Colónia Ulrich Bremer, citado pela dpa.

Durante as inundações de julho -- que afetaram as bacias dos dos rios Ahr e Erft - os terrenos perto de uma mina no rio Erft deslizaram depois de fortes chuvas a terem inundado. Vários edifícios foram consequentemente arrastados, mas ninguém morreu, de acordo com a dpa.

As fortes chuvas transformaram pequenos riachos em correntes de fúria, varrendo pessoas, casas, pontes e carros.