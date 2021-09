Ronaldo já demoliu marquise do apartamento em Lisboa

Após várias polémicas, Cristiano Ronaldo já mandou demolir a marquise do seu apartamento no luxuoso prédio localizado na rua Castilho, em Lisboa.

A decisão de destruir a estrutura surge no seguimento da Ordem dos Arquitectos e da Ordem dos Engenheiros terem alertado a Câmara Municipal de Lisboa (CML) para o facto de que a sua dimensão não cumprir com a altura máxima autorizada para o edifício. O craque português recebeu ordem da autarquia para "repor o imóvel de acordo com o projecto aprovado".

Ao que parece CR7 acatou a ordem da CML, segundo imagens exibidas esta terça-feira, 7 de Setembro, pela TVI, onde é possível ver a polémica marquise a ser destruída.