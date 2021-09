Jackpot de 163 milhões de euros esta sexta-feira

O sorteio do concurso 078/2021 do Euromilhões realizado esta terça-feira contou com os números 6 - 7 - 12 - 33 - 39 e as estrelas 1 e 7.

Uma chave que acabou por não ter qualquer apostador a vencer o primeiro prémio, pelo que o próximo sorteio (1 de Outubro) estará em jogo um jackpot de 163 milhões de euros.

Já o segundo prémio foram quatro os premiados, um português, que irão receber um prémio de 225.472,90 euros. O terceiro prémio saiu apenas a um apostar que irá receber 210.786,93 euros.