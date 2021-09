Os próximos passos do "braço de ferro" para suceder a Angela Merkel

Tanto o social-democrata Olaf Scholz, que tem uma ligeira vantagem nas eleições alemãs de domingo, como o seu rival conservador Armin Laschet, reivindicam a sucessão de Angela Merkel e afirmam estar prontos para liderar o próximo executivo germânico.

Segundo as mais recentes projeções, o Partido Social-Democrata (SPD) continua a ver a sua vantagem sobre a ala conservadora da União Democrata-Cristã (CDU) e da União Social-Cristã (CSU, a sua congénere bávara) a crescer ligeiramente.

De acordo com a projeção assinada pelo Infratest Dimap, citada pelos 'media' internacionais, o SPD está com 25,9% dos votos, 1,8 pontos percentuais à frente da CDU/CSU, que regista 24,1%.

Os Verdes, que se assumem como a terceira força política do país, seguem com 14,7%, à frente do Partido Democrático Liberal -- FDP (11,5%) e da formação de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão), que regista uma votação de 10,4%.

O partido Die Linke (A Esquerda, em alemão) estará situado nos 5%, o mínimo necessário para obter presença no Bundestag (câmara baixa do parlamento federal da Alemanha).

Esta disputa eleitoral será conquistada por quem conseguir construir uma coligação maioritária entre pelo menos três formações partidárias, após negociações que terão início na segunda-feira.

Só depois dos membros do Bundestag designarem formalmente o seu sucessor, o que poderá acontecer dentro de várias semanas ou mesmo de meses, Angela Merkel poderá retirar-se do centro da política alemã.