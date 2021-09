Líderes partidários vão às urnas durante a manhã

Todos em locais diferentes, os líderes partidários reservam hoje a manhã para votar nas eleições autárquicas antes de seguirem para a noite eleitoral, com Costa em Lisboa, onde votam também outros quatro líderes, e Rio no Porto.

As assembleias de voto para as eleições autárquicas abrem às 08:00 e só encerram às 20:00, mas, conforme as agendas divulgadas, os líderes dos principais partidos escolheram o período da manhã para ir às urnas, bem como o Presidente da República, que, como sempre, vota em Celorico de Basto, pelas 12:00.

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, vai pelas 11:00 preencher o boletim em Benfica, Lisboa, no jardim de infância nº2, Escola Parque Silva Porto.

O presidente do PSD, Rui Rio, passará a manhã em família, no Porto, votando pelas 11:30, na Junta de Freguesia de Massarelos. Depois de almoço, rumará a Lisboa para acompanhar os resultados eleitorais na sede nacional do partido, na Lapa.

É também a norte que vota a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, mas na margem oposta do Douro, em Vila Nova de Gaia, na Escola Secundária Almeida Garrett, pelas 10:00.

A quase 300 quilómetros, em Santa Iria de Azoia, Loures, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, faz a sua escolha pelas 11:00 no local habitual, o Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azoia, Aleixo e Pirescouxe, à mesma hora em que o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, vai votar em Lisboa, na Escola Básica 2,3 Professor Lindley Cintra, na freguesia do Lumiar.

O dirigente comunista segue depois para um almoço com a família, que tem "visto pouco" nas últimas semanas por causa da campanha eleitoral, e é com familiares que vai estar até ao final da tarde, dirigindo-se depois ao centro de trabalho do partido para iniciar a noite eleitoral.

Francisco Rodrigues dos Santos disse à Lusa que planeia passar o dia com a família e que a noite eleitoral vai ser acompanhada na sede do partido.

Na capital vota também a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, que também escolheu o horário das 11:00 para ir às urnas na Escola Básica de Telheiras.

Os dois estreantes em autárquicas este ano vão começar o dia em Lisboa e terminá-lo no Norte. O presidente do Chega, André Ventura, vota pelas 13:30 na Escola Básica do Parque das Nações e depois faz-se à estrada para a noite eleitoral do partido, em Braga.

Já o líder dos liberais, João Cotrim de Figueiredo, é o mais madrugador e vai logo de manhã às urnas, pelas 09:00, na Escola Básica Marquesa de Alorna, seguindo depois para a sede da Iniciativa Liberal no Porto, onde vai terminar o dia de eleições.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar hoje nas eleições autárquicas portuguesas, às quais se apresentam mais de duas dezenas de partidos e mais de 60 movimentos independentes de cidadãos.