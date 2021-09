Estava a ser 'sexy' trabalhar no turismo mas pandemia "congelou" tudo

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) admite que há um problema de falta de recursos humanos, porque até estava a ser 'sexy' trabalhar no setor, mas com a pandemia "tudo ficou congelado".

"Há, de facto, falta de pessoal [no setor do turismo], não há dúvida nenhuma, isso é um problema com que nós nos deparamos. É um problema que temos que abordar com muita frontalidade e é um assunto que tem sido muito discutido nas direções da CTP", afirmou Francisco Calheiros, em entrevista à Lusa.

"Estava a ser 'sexy' na altura [antes da pandemia], estava a ser uma moda trabalhar no turismo. Com esta pandemia, tudo ficou congelado", acrescentou o responsável.

Francisco Calheiros considerou que o setor do turismo em Portugal está a jogar na 'Champions League', numa analogia ao futebol, acrescentando que o setor "tem que ser o Ronaldo", ou seja, "o ponta de lança da economia portuguesa".

Para o presidente da CTP, a atratividade de um setor da economia, em termos de recursos humanos, aparece quando o setor se torna "vencedor", o que tem de ser também "associado a maiores ordenados".

Quanto à recuperação dos efeitos da crise pandémica, Francisco Calheiros considerou que "é altura de haver um reforço muito grande da promoção" de Portugal enquanto destino turístico, uma vez que todos os destinos concorrentes sofreram os mesmos problemas e a competitividade é agora maior.

"Nós temos de chegar à frente, [...] sobretudo com as armas que temos", sublinhou, destacando o facto de Portugal "ser o destino mais vacinado [contra a covid-19] do mundo" como uma dessas 'armas'.

O Dia Mundial do Turismo assinala-se no dia 27 de setembro, segunda-feira, tendo a CTP assumido, há cerca de 10 anos, a celebração da efeméride.

"É uma época importantíssima, é sempre no dia 27 de setembro, é o fim de uma primeira época, é já uma projeção do ano, as perspetivas do ano que vem, é um orçamento geral de estado que por acaso coincide numa data extraordinariamente importante", apontou o presidente da CTP.

Este ano, o dia será marcado pela realização de uma conferência, em Coimbra, com lugares ainda limitados, devido à pandemia, que conta com a participação de vários representantes de entidades públicas e privadas ligadas ao turismo.

"É uma imagem de união muito importante, está lá toda a gente", considerou Francisco Calheiros, adiantando que serão discutidos temas prementes, como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Plano Reativar Turismo (PRT), a questão da sustentabilidade, a TAP e o novo aeroporto da região de Lisboa.