Cancelados 30 voos com La Palma e Gomera devido à nuvem de cinzas do vulcão

As companhias aéreas Iberia, Binter, Canaryfly e Vueling cancelaram cerca de 30 voos com as ilhas canárias de Las Palmas e Gomera devido ao perigo que pode representar a nuvem de cinza do vulcão Cumbre Vieja, anunciaram hoje as autoridades.

Fontes aeroportuárias locais indicaram à agência noticiosa Efe que o aeroporto de La Palma, onde o vulcão se encontra ativo desde domingo, e o de La Gomera estão operacionais "neste momento" e a decisão de voar ou cancelar as operações é da responsabilidade das linhas aéreas.

Ao início da tarde a Binter anunciou o cancelamento temporário dos voos para La Palma, e informou que a paralisação se deverá manter até à melhoria das condições de segurança.

A Canaryfly também justificou a suspensão temporária dos seus voos devido à evolução da situação vulcânica e também indicou que apenas serão retomados quando as condições melhorarem e permitam voar com segurança.

A nuvem de cinzas e a situação gerada pela erupção do vulcão em La Palma também forçou a Ibéria a cancelar o seu voo desta tarde a partir de Madrid e em direção à ilha, à semelhança da Vueling, que suspendeu a sua ligação desde Barcelona.