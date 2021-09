Açores com 359 mil dormidas em alojamentos turísticos em Agosto, menos do que em 2019

O Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) estima que a região tenha registado 359 mil dormidas em alojamentos turísticos, em agosto, um número que continua abaixo dos valores registados no mesmo mês em 2019.

"O Indicador do Turismo prevê que terão sido registadas em toda a região cerca de 359 mil dormidas em alojamentos turísticos em agosto", lê-se numa publicação divulgada ontem pelo SREA, que inclui as dormidas em hotelaria tradicional, turismo em espaço rural e alojamento local.

Em agosto de 2019, os Açores contabilizaram 466.522 dormidas em alojamentos turísticos, segundo o boletim da atividade turística do SREA relativo a esse mês.

Em 2021, houve uma recuperação face a 2020, no mês de agosto, mas, em comparação com o período pré-pandemia de covid-19, há um decréscimo de dormidas de cerca de 23%.

O número de dormidas em agosto de 2021 é, ainda assim, mais do dobro do registado no período homólogo de 2020.

Segundo o boletim da atividade turística do SREA, em agosto do ano passado, registaram-se 145.701 dormidas nos alojamentos da região, o que significa que em 2021 houve um crescimento de mais de 146%.

De acordo com o Indicador de Turismo, ontem divulgado, agosto foi o mês com mais dormidas em alojamentos turísticos nos Açores, desde março, tendo havido um crescimento de 34,66% em comparação com o mês de julho, em que se verificaram 266.598 dormidas.

A publicação do SREA dá conta ainda de um crescimento gradual, desde março, do número de passageiros desembarcados nos Açores, tanto nos provenientes de voos internacionais, como de voos nacionais.

Em agosto, desembarcaram 14.848 passageiros de voos internacionais, mais 2.064 do que no mês anterior e mais 14.493 do que em março.

Já no que diz respeito aos passageiros provenientes de voos com origem em Portugal, registaram-se 79.788 em agosto, mais 11.273 do que em julho e mais 61.814 do que em março.

Segundo o SREA, o Indicador de Turismo tem por objetivo a estimação antecipada do andamento económico do setor do turismo".

"O número total de dormidas em alojamentos turísticos nos Açores é estimado e divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque das Estatísticas do Turismo", lê-se na publicação.