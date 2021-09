Estudo prevê alargamento do "território" da sardinha para norte em direcção à Noruega

Investigadores do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE-Ispa) antecipam num estudo publicado hoje que até ao final do século a sardinha europeia poderá alargar o seu "território" para norte, em direção à Noruega e Mar Branco.

O estudo, publicado na revista Science of the Total Environment, dá conta que a deslocação das populações de sardinha europeia (Sardina pilchardus) será impulsionada pelo aumento da temperatura da água do mar e pelas suas interações com a salinidade, as correntes oceânicas e a distância à costa.

"Na última década, os stocks ibéricos desta espécie têm estado em níveis baixos, mas nos últimos dois anos mostraram sinais de recuperação. No entanto, esta espécie é particularmente vulnerável à variabilidade climática por serem organismos cuja temperatura corporal é regulada pela temperatura da água e por terem elevados requisitos energéticos e metabólicos", escrevem os investigadores em comunicado sobre o estudo.

O investigador do MARE-Ispa e autor principal do estudo André Lima adianta ainda que, "considerando um cenário de alta emissão de gases de efeito estufa nos nossos modelos", estima-se que as sardinhas "irão expandir a sua distribuição em aproximadamente 10%, colonizando a costa da Noruega até ao Mar Branco -- uma vez que essas regiões apresentarão características ambientais favoráveis à espécie em 2100".

Foi ainda possível, acrescenta o investigador, "identificar que o norte do Mediterrâneo, a Península Ibérica e as Ilhas Canárias se tornarão ambientes ainda mais favoráveis, enquanto boa parte da costa norte-africana e das águas da Irlanda e Reino Unido perderão os requisitos ambientais exigidos pelas sardinhas".

O coordenador do projeto SardiTemp, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e por Fundos Europeu de Desenvolvimento Regional, Gonçalo Silva sublinha, no mesmo comunicado, que é necessário "interpretar estes resultados com o devido cuidado, porque apesar de se prever um aumento da área de distribuição dos adultos em cerca de 10%, neste estudo não são abordados aspetos relacionados com a biomassa, áreas de reprodução e de crescimento dos juvenis, pesca, entre outros fatores".

Para o investigador, a compreensão dos efeitos do aquecimento global "é fundamental para uma gestão sustentável dos stocks ao longo do tempo e para a definição de novas áreas de pesca deste recurso de grande importância cultural e económica na Península Ibérica".

Este é o segundo artigo realizado no âmbito do projeto SardiTemp, "que tem como objetivo estimar o impacto das alterações climáticas na biologia e ecologia de pequenos peixes pelágicos".