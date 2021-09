Espanha prevê superar no início de 2022 actividade económica de 2019

O Governo espanhol prevê que no primeiro trimestre de 2022 vai conseguir superar pela primeira vez o nível de atividade económica registado nos primeiros três meses de 2019, antes do início da pandemia de covid-19.

"O primeiro trimestre de 2022 será o primeiro com um nível de atividade económica mais elevado do que o registado no primeiro trimestre de 2019", disse hoje a ministra dos Assuntos Económicos espanhola, Nadia Calvino.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, Calvino também afirmou que a Espanha "irá recuperar o nível diário de atividade económica e de emprego anterior à pandemia antes do final do corrente ano".

A responsável governamental informou ainda que Madrid mantém a previsão de crescimento económico para este ano em 6,5% e para o próximo ano em 7%, de acordo com o quadro macroeconómico que vai acompanhar o projeto de orçamento geral do Estado para 2022.

Por seu lado, o Banco de Espanha aumentou hoje a previsão de crescimento para a economia espanhola em 2021 em uma décima de ponto percentual, para 6,3%, e em outra décima de ponto percentual em 2022, para 5,9%.

No seu relatório trimestral sobre a economia espanhola publicado hoje, o Banco de Espanha também melhorou a previsão de crescimento para 2023, para 2%, duas décimas de ponto percentual a mais do que as estimativas de junho.

Se estas previsões se verificarem, a economia espanhola recuperaria o seu nível pré-crise em meados de 2022.