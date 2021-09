México regista 815 mortos em 24 horas

As autoridades de Saúde do México registaram na terça-feira 815 mortes por Covid-19, elevando o total para 272.580 óbitos, e 12.521 novos casos, que fazem subir para 3.585.565 os contágios no país durante a pandemia.

Com estes números, o México mantém-se como o quarto país com mais mortes por Covid-19, atrás dos Estados Unidos, Brasil e a Índia, e o 15.º em número de contágios confirmados, segundo a contabilização da Universidade Johns Hopkins.

A ocupação média de camas gerais nos hospitais mexicanos é de 38% e 32% para camas de cuidados intensivos.

Em relação às mortes, a Cidade do México - o foco da pandemia - é responsável por 18,3% de todas as mortes a nível nacional.

Cerca de 70% da população adulta tem pelo menos uma dose de vacina antiviral.

As autoridades informaram ainda que 62,46 milhões de pessoas já completaram o esquema de vacinação, de um total de 126 milhões de habitantes do país.

A covid-19 provocou pelo menos 4.696.559 mortes em todo o mundo, entre mais de 229,01 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.