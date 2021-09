Brasil regista 203 mortes e 7.884 casos nas últimas 24 horas

O Brasil contabilizou 203 óbitos e 7.884 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 590.955 mortes e 21.247.667 infeções registadas desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

De fora da contagem ficou o Estado do Acre, que, devido a problemas técnicos, não conseguiu comunicar atempadamente os registos da doença das últimas 24 horas.

Contudo, o país sul-americano registou hoje o seu segundo menor número de casos e de mortes em 2021. O menor número de vítimas mortais foi registado no dia 06 de setembro, quando foram notificados 182 óbitos pela doença. Já a mínima de casos do ano ocorreu em 13 de setembro, com 6.645 diagnósticos de covid-19 confirmados.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, a taxa de incidência da doença em solo brasileiro é agora de 281 mortes e 10.110 casos por 100 mil habitantes, momento em que país mantém uma tendência de queda em vários indicadores da pandemia.

São Paulo continua a ser o foco interno da pandemia, com 4.351.001 casos de covid-19, sendo seguido por Minas Gerais (2.112.758), Paraná (1.492.190) e Rio Grande do Sul (1.428.989).

Das 27 unidades federativas do país, as que concentram mais óbitos são São Paulo (148.104), Rio de Janeiro (64.918), Minas Gerais (54.085) e Paraná (38.491).

A nível global, o Brasil é uma das três nações mais afetadas pela pandemia no mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia.

Num momento em que vários países começam a abrir as fronteiras para turistas brasileiros, o embaixador de Portugal em Brasília esclareceu hoje que cidadãos que pretendam viajar do Brasil para território português têm de apresentar um teste negativo à covid-19, negando que sejam aceites certificados de vacinação emitidos pelas autoridades brasileiras.

Visando corrigir "notícias recentes" que indicavam que Portugal reconhecia o certificado de vacinação contra a covid-19 emitido pelas autoridades do Brasil, Luís Faro Ramos negou as informações e frisou que esse "reconhecimento tem que ser mútuo e recíproco".

"Até que os certificados de vacinação português e brasileiro sejam mutuamente e reciprocamente reconhecidos, essa validade não está em vigor. De uma maneira muito concreta, a situação que começou a vigorar em 01 de setembro deste ano não sofreu qualquer alteração", ressaltou o diplomata, num vídeo difundido na página oficial da embaixada na rede social Facebook.

"Qualquer pessoa que queira embarcar do Brasil para Portugal só terá que apresentar um teste negativo à covid-19, nada mais", pontuou.

Neste momento, Portugal aceita teste laboratorial molecular por RT-PCR ou teste rápido de antigénio com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque do Brasil para território português, respetivamente.

Já o Brasil exige a apresentação de teste RT-PCR negativo realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque para entrada em território brasileiro, assim como o preenchimento obrigatório da Declaração de Saúde do Viajante.

A covid-19 já provocou pelo menos 4.689.140 mortes em todo o mundo, entre mais de 228,49 milhões de infeções pelo coronavírus Sars-Cov-2 registados desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.