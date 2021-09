Angola com 399 novos casos e cinco óbitos nas últimas 24 horas

Angola registou 399 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando os 50.000, bem como cinco óbitos e 46 doentes recuperados, segundo o boletim epidemiológico de hoje da Direção Nacional de Saúde Pública.

Os casos foram identificados em Luanda (247), Benguela (72), Bié (36), Huambo (18), Huíla (seis), Cuando Cubango (cinco), Zaire (cinco), Cabinda (quatro), Malanje (três), Moxico (dois), Lunda Norte (um), com idades entre os 8 meses e os 88 anos, sendo 210 do sexo masculino e 189 feminino.

Neste período foram reportados cinco óbitos, três do sexo masculino e dois do feminino, com idades entre 22 e 79 anos e 46 pessoas recuperaram da doença, sendo 16 no Huambo, 12 em Benguela, oito no Cuando Cuango, cinco em Luanda e cinco no Moxico.

Foram processadas 2.353 amostras, com um cumulativo a apontar para 942.127 amostras.

Angola totaliza 50.342 infeções por covid-19, dos quais 44.622 recuperados, 4.393 ativos e 1.327 óbitos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.602.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 223,06 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.853 pessoas e foram contabilizados 1.054.673 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.