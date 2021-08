Iniciativa Liberal apresenta proposta para criação do Seguro Municipal de Saúde

No âmbito da Plataforma Liberal Autárquica apresentada pela Iniciativa Liberal Madeira, que vincula todas as suas candidaturas aos municípios - Funchal, Machico, Santa Cruz, São Vicente e Ponta do Sol -o partido expõe os princípios que norteiam a proposta do Seguro Municipal de Saúde.

"Objectivos

Levantamento da situação; definição de critérios; elaboração do caderno de encargos; abertura do concurso internacional.

Pontos prévios

Os mais frágeis do ponto de vista financeiro não pagam; o seguro é entendido como um complemento ao SRS e não como seu substituto.

Mais-valias negociais

Quanto maior for o número de munícipes aderentes, maior é o poder negocial junto das seguradoras, logo mais vantajoso para os munícipes que podem pagar; se vários municípios se associarem, então ainda maior e melhor será a vantagem negocial.

Uma perspectiva liberal