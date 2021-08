BVM concluem formação do 1.º módulo da nova escola de estagiários

Entre 26 de Julho e 2 de Agosto, os Bombeiros Voluntários Madeirenses promoveram nas suas instalações o 1.º módulo da nova escola de estagiários dos BVM.

A formação alusiva ao tema 'Organização do Serviço de Bombeiros', destina-se a novos elementos para ingresso na carreira de Bombeiro Voluntário, com o objectivo de dotar os formandos com competências técnico-operacionais de base para o desempenho da actividade de bombeiro.

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM através da Escola de Formação em Protecção Civil e Bombeiros, acreditada pela Escola Nacional de Bombeiros, foram parceiros desta formação.

A Direção e o Comando dos BVM congratula-se com este novo grupo, que "vem contribuir para o aumento da capacidade de resposta interna e do dispositivo regional".