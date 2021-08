Espanha conclui retirada de Cabul

Espanha anunciou hoje o fim das operações para retirar cidadãos de Cabul, após a chegada dos "dois últimos voos espanhóis" ao Dubai, pouco mais de uma semana após iniciar a ponte aérea depois da tomada do poder pelos talibã.

"Um avião militar A400 chegou ao Dubai, proveniente de Cabul, às 07:20. Um segundo voo deve aterrar às 08:20. Com estes dois voos, a retirada espanhola de colaboradores afegãos e dos seus familiares está terminada", anunciou a presidência do governo, em comunicado.

Também o Reino Unido anunciou que concluirá dentro de algumas horas a operação de retirada do Afeganistão.

A Noruega finalizará também hoje a missão de evacuação no país, onde os talibã tomaram o poder há cerca de duas semanas.

Os voos para tirar pessoas do território afegão foram retomados hoje de manhã com nova urgência, após os atentados de quinta-feira no aeroporto internacional de Cabul, atribuídos a radicais ligados ao grupo extremista Estado Islâmico.