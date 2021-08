Mais de 13.000 pessoas retiradas de Cabul na última quarta-feira

Cerca de uma centena de aviões norte-americanos e de outros países da coligação internacional que combateu na guerra do Afeganistão retiraram de Cabul 13.400 pessoas na quarta-feira, anunciou hoje a Casa Branca.

Desse total, aproximadamente 5.100 pessoas foram transportadas em 17 voos militares dos Estados Unidos, 14 dos quais em C-17, enquanto as outras 8.300 embarcaram em 74 aviões de países europeus e de outros membros da coligação da NATO.

O número ilustra o aumento sustentado no ritmo de evacuação do país asiático, com o objetivo de cumprir o prazo para a retirada total, 31 de agosto, fixado pelo Presidente norte-americano, Joe Biden.

No total, 95.700 pessoas foram retiradas do Afeganistão pelos Estados Unidos desde 14 de agosto e 101.300 pessoas foram retiradas do país com ajuda norte-americana desde finais de julho, segundo o funcionário da Casa Branca.

O Departamento de Estado indicou na quarta-feira que continuam no Afeganistão cerca de 1.500 cidadãos norte-americanos.

Washington crê que vai conseguir retirar antes de 31 de agosto todos os norte-americanos que ainda estão em Cabul e querem abandonar o país, após a tomada do poder pelos talibãs, a 15 de agosto.

Na reunião por videoconferência do G7 sobre a crise no Afeganistão, realizada na terça-feira, Biden rejeitou o pedido do Reino Unido e de outros países para prolongar o prazo para a retirada total, depois de os talibãs terem feito saber que não aceitariam alterações à data.