Pelo menos nove estudantes raptados em novo sequestro na Nigéria

Homens armados na Nigéria raptaram nove estudantes que regressavam de uma escola islâmica no noroeste do país para casa, dois dias depois de um rapto em massa numa escola num estado vizinho, anunciou hoje a polícia nigeriana.

Os estudantes foram raptados no início da semana, no estado de Katsina, disse o porta-voz da polícia, Isah Gambo, à agência noticiosa Associated Press (AP).

Os alunos foram levados pelos raptores em motos para uma área florestal próxima, de acordo com um residente.

Este novo rapto em Katsina levanta preocupações sobre a capacidade das agências de segurança da Nigéria para fornecer segurança adequada na nação mais populosa de África, em particular no norte do país, onde os grupos armados operam com frequência.

O rapto em Katsina ocorreu no mesmo dia em que o governador do estado, Aminu Bello Masari, exortou os residentes a comprarem armas para se defenderem de ataques criminosos no estado.

Katsina, estado natal do Presidente do país, Muhammadu Buhari, é um dos seis estados onde ocorreram raptos de alunos desde dezembro de 2020, quando a Nigéria começou a registar um pico de raptos em massa nos estados do norte.

Mais de mil estudantes foram retirados à força das suas escolas durante esses ataques, segundo uma contagem da AP baseada em números oficiais da polícia.

Ainda que a maioria dos raptados tenha sido libertada, muitos ainda estão retidos pelos raptores.

Em Zamfara, os perpetradores de um sequestro de 19 pessoas -- incluindo 15 alunos -- no domingo exigiram 850 mil dólares (726 mil euros) para libertarem os estudantes.

Acredita-se que a maioria dos raptores no norte da Nigéria sejam antigos pastores que procuram dinheiro através dos resgates.

Movimentando-se em motos em grandes grupos, operam nas florestas, dificultando, assim, a sua localização por parte das forças de segurança.