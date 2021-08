Despesas com livros escolares podem contar para o IRS e o IVAucher

A compra dos livros escolares pode usufruir de um duplo benefício, ao poderem contar para o IRS e para o programa IVAucher, mas há uma série de condições que terão de ser cumpridas, a começar pela data da compra. A notícia é avançada pelo jornal Público, depois de confirmação pelo Ministério das Finanças.

No entanto, estes manuais e livros escolares têm de ser comprados até ao final do mês. Só até 31 de agosto, as faturas com este material escolar podem beneficiar do IVAucher.

Há ainda outras condições. A compra tem de ser feita numa livraria ou editora de livros. “Por exemplo, um livro escolar comprado num hipermercado ou numa tabacaria que venda jornais e alguns livros não entra para as contas do IVAucher, devido ao código de atividade do comerciante”. E os filhos têm de estar inscritos no programa IVAucher.