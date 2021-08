Moçambique com mais nove óbitos e 405 novos casos

Moçambique registou mais nove mortes por covid-19 e 405 novos casos, nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde, em comunicado da última atualização sobre a pandemia.

A nota avança que os óbitos registados de sábado a domingo sobem o número de mortes por covid-19 para 1.716 e o de casos aumenta para 138.749.

Neste momento, o país tem 18.579 casos ativos.

O Ministério da Saúde de Moçambique avança que 1.051 recuperaram totalmente de covid-19, elevando para 118.450 (85,4%) o número de indivíduos nessa condição no país.

De sábado para domingo, o país registou 25 novos internamentos e 27 altas hospitalares.

Até ao momento, o país tem um cumulativo de 6.488 pacientes hospitalizadas em centros de internamento de covid-19 e em unidades hospitalares.

Desse número, 69,6% destes pacientes encontra-se na cidade de Maputo.

A covid-19 provocou pelo menos 4.353.003 mortes em todo o mundo, entre mais de 206,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.