Saldo da Balança Comercial da Madeira com o estrangeiro foi positivo em 26,7 milhões de euros

De acordo com os dados preliminares referentes ao 1.º semestre de 2021, o saldo da balança comercial da Madeira com o estrangeiro registou um 'superavit' de 26,7 milhões de euros, inferior ao do período homólogo (55,9 milhões de euros).

Isto traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 132,9%, mais baixa que a registada nos primeiros seis meses de 2020, que se fixou em 164,1%.

No período em referência, o total de exportações de empresas com sede na RAM rondou os 108,1 milhões de euros, tendo diminuído 24,5% face ao 1.º semestre de 2020, enquanto as importações atingiram os 81,3 milhões de euros, recuando 6,8% comparativamente ao mesmo período do ano precedente.

No 1.º semestre de 2021, a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (58,3% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (82,1%).