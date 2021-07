Igreja do Seixal recebe 40.º encontro dos antigos militares

Os Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar, que decorrem no 1.º ou 2.º domingo de cada mês, continuam e em Agosto chegam ao concelho do Porto Moniz.

O 40.º encontro dos EMMMSU acontece no próximo domingo, 1 de Agosto, na Igreja Paroquial do Seixal.

Conheça o programa

- 11H30 -Missa na Igreja Paroquial do Seixal;

- 12H30 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Também é de acção de graças pelos antigos militares que estão vivos. Nesta cerimónia serão referidos os antigos militares do Concelho do Porto Moniz que faleceram em serviço no Ultramar. Esta cerimónia será realizada na referida Igreja, no fim da Missa, para evitar ajuntamentos e possíveis contágio de covid-19;

- 13H30 – Almoço num Restaurante , a designar;

Os antigos militares madeirenses e os seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia.(1954-1961) .

Aqueles que tencionam participar na iniciativa devem comunicar até o dia 30 de Julho, sexta-feira, através do número de telemóvel 968041678.

A iniciativa decorre segundo as normas emanadas pelas autoridades de saúde e pelo Governo Regional.