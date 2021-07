'Mais Porto Santo' estranha falta de interesse dos partidos/cidadãos na reunião pública camarária

O “Mais Porto Santo” diz estranhar que, em tempo de pré-campanha eleitoral para as Autárquicas de 2021, "os partidos políticos, os movimentos e os cidadãos do Porto Santo tenham dado falta de comparência na reunião pública camarária n.º 16, de 30 de Julho de 2021, uma das últimas do actual mandato".

De acordo com uma nota enviada às redacções, o “Mais Porto Santo” diz que "todos –inclusive o PSD que sustenta o actual Executivo municipal- deixaram o actual presidente, Idalino Vasconcelos a falar sozinho e ignoraram a actual gestão camarária".

Por isso questionam "por onde andam os candidatos? Estarão mais preocupados com os “soundbites” e com as redes sociais do que com as instituições autárquicas?"