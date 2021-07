Seleccionador inglês sente "o apoio de todo o país" para as 'meias'

O seleccionador inglês de futebol, Gareth Southgate, disse hoje que a equipa sente "o apoio de todo o país" para a meia-final do Euro2020 contra a Dinamarca, na quarta-feira, e está confiante da experiência dos seus jogadores.

"Sabemos que temos o apoio de todo o país, e essa é uma sensação muito bonita", atirou o selecionador, em conferência de imprensa.

Southgate revelou uma equipa "pronta para o jogo", com atletas de "muita experiência nestas situações", depois das 'meias' também no Mundial2018, entre outros feitos individuais pelos clubes.

Do outro lado, estará uma seleção dinamarquesa "muito boa, que o tem demonstrado nos últimos jogos", pelo que espera "um jogo muito equilibrado".

"Temos sido sempre flexíveis com a tática nos últimos três anos, temos sempre de escolher a mais correta para cada rival. A Dinamarca tem alternado muito entre jogos, mas os nossos jogadores são adaptáveis", analisou.

Com a 'folha limpa' em termos de lesões, um dos destaques é o capitão Harry Kane, com o goleador a mostrar-se ambicioso de que o futebol "volte a casa", em alusão à famosa música "Three Lions", ou seja, que a Inglaterra seja campeã europeia, o que nunca aconteceu.

"Temos uma grande oportunidade este ano. Não desvalorizamos a Dinamarca, será um adversário muito difícil, com grandes jogadores", ressalvou.

Kane jogou vários anos no Tottenham com Christian Eriksen, o grande ausente nos dinamarqueses após sofrer uma paragem cardíaca no primeiro jogo do Euro.

Eriksen, um "bom amigo" de Kane, será homenageado antes da partida em Wembley, e "vai fazer falta em campo" à sua seleção, analisou o avançado.