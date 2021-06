Primeiro treino do Marítimo contou com sete caras novas

O Marítimo cumpriu hoje o primeiro treino na pré-época 2021/22, que contou com a presença dos sete reforços oficializados pelo clube da I Liga portuguesa de futebol, após dois dias dedicados a exames médicos e físicos.

O ensaio realizado hoje de manhã, sob as ordens do treinador Júlio Velázquez, contou com as "caras novas" do plantel para a época 2021/22, contabilizando um total de 20 jogadores de campo e dois guarda-redes.

O guardião português Miguel Silva (ex-APOEL, Chipre), os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo, Brasil) os médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda) e os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia, Bulgária) e André Vidigal (ex-Estoril Praia), foram as contratações asseguradas pelos 'verde rubros', que marcaram presença no treino realizado no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

O médio defensivo Jean Irmer e o Lateral esquerdo Marcelo Hermes foram as ausências notadas, mas, segundo fonte do clube madeirense, estão devidamente autorizados pelo clube.

Estiveram presentes no primeiro treino dos 'leões do Almirante Reis' os colombianos Moisés Mosquera, de 20 anos - que ainda disputou uma partida pela equipa principal na temporada transata -- e o lateral esquerdo Jhonnys Guerrero, de 22, que atuou, à semelhança do primeiro, ao serviço da equipa de sub-23 do Marítimo.

O guarda-redes madeirense, Pedro Teixeira, de 19 anos, que atuou na época 2020/21 na Liga Revelação pelos 'verde rubros', foi igualmente integrado no plantel, tendo dividido a baliza com o reforço Miguel Silva.

O extremo moçambicano Amâncio Canhembe, que alinhou em 16 jogos e apontou dois golos ao serviço da equipa 'B' maritimista na época passada, ainda chegou a subir ao relvado, mas não realizou o treino, devido a lesão. Segundo fonte do clube, o atleta, de 23 anos, deverá integrar o grupo de trabalho ainda neste arranque.

O estágio da formação insular será novamente em Lousada, à semelhança do ano passado, entre 11 e 20 de julho.