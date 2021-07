Itália com 12 mortos e 808 novos casos nas últimas 24 horas

Itália registou, nas últimas 24 horas, doze mortos e 808 novos casos de contágio com o coronavírus, confirmaram hoje as autoridades sanitárias, numa altura em que já foram administradas 53 milhões de doses de vacinas.

O registo do último dia é inferior ao da véspera, quando se registaram 932 contágios e 22 vítimas morais.

A pressão sobre os hospitais também está a diminuir: das 44.644 pessoas atualmente infetadas com covid-19, 1.561 estão internadas, menos 37 do que na véspera, e 197 requerem cuidados intensivos (menos sete).

A vacinação em Itália já contabiliza 53.203.327 doses administradas, tendo 36,71 por cento da população concluído o processo.

"O desafio ainda não está ganho e as variantes requerem a máxima atenção", frisou o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, adiantando que a campanha de vacinação decorre a bom ritmo.

"Temos que agir de forma gradual. As variantes não nos deixam tranquilos. Vejamos os indicadores do Reino Unido. A epidemia ainda não terminou", alertou.

Desde que a pandemia começou em Itália, em fevereiro de 2020, registaram-se 4.263.317 casos de infeção e 127.640 mortos.

Segundo o balanço mais recente feito pela agência France Prece, a pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.974.841 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,4 milhões de casos de infeção com o novo coronavírus.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.112 pessoas e foram registados 889.088 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.