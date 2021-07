Açores registam 50 casos nas últimas 24 horas

A ilha de São Miguel somou 50 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, resultantes de 2.601 análises realizadas, não havendo registos nas restantes oito ilhas dos Açores, anunciou hoje a Autoridade de Saúde.

Os casos referem-se a viajantes - "um não residente, com análise positiva ao sexto dia, e outro resultante de rastreio ao sexto dia a um viajante interilhas, entre São Miguel e a Terceira" -, sendo "todos os outros registados em contexto de transmissão comunitária".

Os concelhos da Ribeira Grande e Ponta Delgada somaram cada um 20 casos e a Lagoa nove, enquanto que em Vila Franca do Campo há a registar um caso.

Segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, "também nas últimas 24 horas foi registada uma recuperação, nas Velas, ilha de São Jorge", sendo que estão internados seis doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 30 de junho, foram administradas nos Açores 224.012 doses de vacinas contra a covid-19.

Existem 124.738 pessoas com, pelo menos, uma dose (51,4% da população) e 99.274 pessoas com vacinação completa (40,9%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

De acordo com a Autoridade de Saúde, o processo de vacinação nas ilhas dos Açores sem hospital, no âmbito da "Operação Periferia, após a conclusão em Santa Maria, vai ver a sua segunda fase de administração das segundas doses das vacinas avançar agora para as restantes parcelas, entre segunda-feira e sábado.

Na ilha de Santa Maria "estão já vacinadas 3.954 pessoas com ambas as doses, o que corresponde a 83,75 por cento da população", segundo foi relevado pela Autoridade de Saúde.

A organização de saúde refere que "no conjunto das ilhas Flores, Graciosa, São Jorge e Pico deverão ser administradas, durante a próxima semana, 5.497 segundas doses decorrentes da 'Operação Periferia'".

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, "14 dias após a conclusão do processo de vacinação nestas ilhas, as mesmas beneficiam de medidas especiais, correspondentes à imunização".

Entretanto, cerca de 2500 pessoas com mais de seis anos começam a ser testadas segunda-feira, em Água de Pau, na ilha de São Miguel, freguesia que regista mais casos nos Açores.

A operação de testagem em massa vai decorrer de segunda a quarta-feira e será executada pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, envolvendo 35 profissionais.

OS Açores registam 312 casos positivos ativos, sendo 302 em São Miguel, cinco no Faial, dois na Graciosa, um na Terceira, um no Pico e um em Santa Maria.

Estão ativas no Faial duas cadeias de transmissão local primária, 203 foram extintas em todas as ilhas e em vigilância ativa estão 2.069 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.458 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.974 pessoas.

Faleceram 33 pessoas, saíram do arquipélago 83 e 56 apresentaram prova de cura anterior.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.