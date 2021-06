Região conta receber mais 7 mil vacinas da Johnson esta sexta-feira

Esta sexta-feira, dia 2 de Julho, a Região conta receber mais 7 mil vacinas da Johnson&Johnson, fármaco de dose única que permitirá acelerar a vacinação contra a SARS-Cov-2, revelou o presidente do Governo Regional.

Actualmente com 2500 pessoas vacinadas, em média, por dia, Miguel Albuquerque sublinhou que há já “122 mil vacinados com a primeira dose e 91 mil com a vacinação completa” entre os residentes na Região.