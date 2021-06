Academia de Línguas prepara novo ano lectivo

No passado dia 14 de junho, a Academia de Línguas da Madeira (ALM) prestou uma tão justa quanto sentida homenagem à figura mais marcante e decisiva dos seus 44 anos de história, a professora Gabriela Oliveira.

Na ocasião, foi referido que a verdadeira homenagem era a constatação de que a Academia de Línguas se mantém forte e saudável, sendo esta vitalidade o maior tributo que poderia ser feito à sua fundadora e figura de proa, falecida em julho de 2020.

De facto, apesar dos constrangimentos da pandemia de COVID-19, ultrapassados graças ao esforço e dedicação de toda a equipa, a Academia de Línguas começa já a preparar o próximo ano lectivo.

O período de inscrições teve início a 1 de Junho, tanto para renovações como para novas matrículas. Até final do mês, é possível beneficiar de uma redução de 10%. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou através do site da ALM.

Quanto aos Cursos de Verão, ainda vai a tempo de se inscrever, mas não convém esperar muito mais, porque estão quase a começar.

Irão funcionar em módulos de 30 horas, de segunda a sexta-feira, 2 horas por dia, com a possibilidade de horários pós-laborais.

As datas em que estes cursos irão decorrer são as seguintes:

· 14 de Julho a 3 de Agosto

· 23 de Agosto a 10 de Setembro

Para obter mais informações, pode visitar-nos na Rua do Ribeirinho de Baixo, nº 33 – B, 2º, ou contactar-nos através do e-mail ([email protected]) ou telefone (291 231 069).

A aprendizagem de línguas estrangeiras é essencial no acesso ao conhecimento, no crescimento pessoal e na valorização profissional.

Venha abrir horizontes connosco!

ALM – A Sua Escola de Línguas!