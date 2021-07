Cuba diz que embaixada em Paris foi alvo de ataque com bombas incendiárias

A embaixada de Cuba em Paris foi atacada com bombas incendiárias, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba.

O chefe da diplomacia cubana, Bruno Rodriguez, não adiantou quaisquer pormenores ao anunciar o ataque na rede social Twitter, na segunda-feira à noite, pouco antes da meia-noite local.

Fontes da chancelaria indicaram que dois "cocktail molotov" atingiram a parte exterior da embaixada e um terceiro caiu no interior do edifício, onde provocou um incêndio controlado por funcionários da missão.

Bombeiros e polícia deslocaram-se posteriormente ao local, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Não se registaram feridos, nem danos materiais, acrescentaram as mesmas fontes.

"Considero o Governo dos Estados Unidos responsável pelas contínuas campanhas contra o nosso país que encorajam estes comportamentos e pelos apelos à violência, com impunidade, a partir do seu território", disse Rodriguez.

Durante as últimas três semanas, as embaixadas cubanas em diferentes cidades têm sido palco de manifestações contra e a favor do Governo cubano, na sequência dos protestos que ocorreram na ilha, entre 11 e 12 de julho.

Cuba acusou o Governo norte-americano de fomentar uma campanha na comunicação social destinada a desestabilizar a nação das Caraíbas, que está a atravessar uma grave crise económica exacerbada pela pandemia da covid-19 e pelas sanções dos EUA.