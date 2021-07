Cuba regista "aumento dramático" de casos

Cuba registou um "aumento dramático" do número de pessoas infetadas por covid-19, com uma média diária de 6.199 casos esta semana, anunciou hoje a Organização Pan-Americana de Saúde.

De acordo com esta organização, a variante Delta do coronavírus já está presente em grande parte das regiões da ilha caribenha, naquela que é considerada a pior vaga da pandemia no país.

Os números indicam 43.000 casos registados esta semana, o que representa um aumento de 21% comparando com a semana anterior.

Significa que em média foram detetados 6.199 casos diários, mas a organização não relaciona este aumento de contágios com os recentes protestos antigovernamentais.

"O número de casos de covid-19 e de mortes está a subir em Cuba, onde várias províncias registaram aumentos dramáticos de contaminações", em particular a zona turística de Matanzas, afirmou a diretora daquela organização, Carisse Etienne.

Para fazer face a este agravamento, a Organização Pan-Americana da Saúde vai enviar para Cuba, nos próximos dias, um carregamento de 12 toneladas de medicamentos, exames laboratoriais e máscaras, entre outros produtos.

Também a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos vai apoiar a ilha através da doação de 800 mil seringas para a vacinação.

Cuba, que não comprou vacinas no mercado internacional, está atualmente a desenvolver vacinas para combater a covid-19, sendo que as fórmulas Abdala e Soberana 02 são as duas mais avançadas das cinco criadas pelas suas instituições científicas.

Dos 11,2 milhões que habitam a ilha, mais de três milhões receberam pelo menos uma dose das fórmulas que foram desenvolvidas durante os ensaios clínicos.

As autoridades cubanas contam ter 70% da população vacinada até agosto.