Kia Ceed SW: ideal para os passeios em família

Viatura familiar, a gasóleo, espaçosa e citadina.

Equipada com muitos extras, sendo que esta versão, TX PLUS, vem equipada com tecto panorâmico, câmara de marcha-atrás, entrada Bluetooth e USB, sensores de luzes e de limpa-vidros automáticos, volante multi-funções, entre outros.

Este Kia Ceed SW 1.6 CRDI TX Plus , com look desportivo, vem equipado com o motor 1600 de cilindrada, com 128 cavalos e caixa de 6 velocidades, o que o torna muito agradável de conduzir e se falarmos de consumos... são fantásticos!

O preço não ascende os 13 900 euros, sendo oportuno referir que pode sempre recorrer a um financiamento desde 194,95 euros mensais, sem entrada inicial, havendo possibilidade de retoma e direito a garantia de 12 meses, por mútuo acordo*.

Obtenha mais informação através dos números: 291934107/913454545 ou 913454540 ou visite as nossas instalações na Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço.

