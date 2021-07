Fu Yu admite que "será complicado" embate com número dois mundial

A mesatenista portuguesa Fu Yu admitiu hoje ter sentido "inesperadas facilidades" para passar à terceira ronda do torneio de singulares dos Jogos Olímpicos, na qual "será complicado" vencer a segunda jogadora do mundo.

"Hoje, foi bom, porém não contava que fosse assim tão fácil. Já tinha visto o jogo da minha adversária indiana e não pensei que fosse decorrer desta forma. Joguei bem e concentrada. E consegui o objetivo", congratulou-se.

Em parcos 23 minutos, no Ginásio Metropolitano de Tóquio, Fu Yu, 55.ª do 'ranking' mundial, impôs-se a Sutirtha Mukherjee, 100.ª da mesma classificação, pelos parciais de 11-3, 11-3, 11-5 e 11-5.

Na terça-feira, tudo será diferente ante a jovem japonesa Mima Ito, de 20 anos, e que aos 15 foi medalha de bronze no Rio2016, na prova de equipas.

"Ela é boa. Pequena e rápida. Com um bom serviço. Na verdade, é boa em tudo. Mas vou tentar...", disse, assumindo que um surpreendente triunfo a deixaria "sem palavras".

Sem a pressão do favoritismo, Fu Yu, de 42 anos, espera jogar ao seu "melhor nível" para testar o seu valor junto da única atleta não chinesa no atual 'top 7' do Mundo.

"Ela é das melhores, no entanto estamos nos Jogos Olímpicos onde tudo pode acontecer. Estou concentrada e motivada", disse.

Fu Yu recorda a experiência "muito má" do Rio2016, em que caiu ao primeiro jogo, na segunda ronda, e depois de ter desperdiçado cinco bolas de encontro.

"Na primeira vez, estava mesmo muito nervosa, é normal. Foi muito mau. Agora, já consegui ganhar um jogo, já estou contente", concluiu.

Shao Jieni, a outra competidora lusa em Tóquio2020, passou a primeira eliminatória, mas acabou afastada na segunda.

Esta manhã, Tiago Apolónia perdeu no segundo desafio do torneio de singulares e à tarde Marcos Freitas estreia-se na terceira ronda.