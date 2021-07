“Os problemas do Porto Santo vivem para lá do Verão”

“Os problemas estruturantes do Porto Santo não se esgotam no mês de Agosto”, afirmou esta manhã o candidato do PS à Câmara Municipal de Porto Santo em conferência de imprensa.

Miguel Brito defende que as prioridades da autarquia devem passar por "uma política de estímulo ao desenvolvimento, emprego, combate às desigualdades sociais, proteção das famílias e na garantia de uma vida condigna para todos os porto-santenses" e considera que "a Câmara Municipal tem de ter uma postura mais proactiva na resolução dos problemas de precariedade".

Assim, no âmbito do seu programa eleitoral, Miguel Brito promete criar: "um serviço de intervenção e acompanhamento social integrado, materializado no Pólo Municipal de Intervenção Social e Acompanhamento, com técnicos especializados, na área de Educação e Assistência Social para que a Câmara ofereça soluções de inclusão e possa actuar, também, na prevenção de todo e qualquer problema social".

O socialista entende ainda que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deverá ser "um instrumento privilegiado para actuar na área social para a correção dos indicadores de desigualdade", mas revela alguma descrença quanto à aplicação destes fundos por parte do Governo Regional no combate à pobreza e exclusão social no Porto Santo.

Refere ainda, em jeito de crítica, que “o investimento de mais de 100 milhões de euros que o vice-presidente diz terem sido investidos no Porto Santo, não se reflecte nas vidas concretas da população”.