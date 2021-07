Proposta de 48 milhões para subsídio de risco das forças de segurança

Eduardo Cabrita afirma que está em discussão o processo de aumento do subsídio de risco para a PSP e para a GNR, num projecto de 48 milhões de euros de impacto orçamental.

Questionado pelos jornalistas sobre o assunto, no Funchal, lembrou que decorreu uma reunião esta semana e está prevista nova reunião no dia 28.

"Vamos continuar esse diálogo construtivo", garante o Ministro, acrescentando que a proposta é adequada e que estão a ponderar ir além do quadro de disciplina e rigor orçamental, "mas sobretudo do papel fundamental que as forças de segurança têm na coesão social e de estabilidade do país".