DRCCE retoma Sessões de Esclarecimento para Migrantes

Após um interregno de um ano, devido à crise pandémica, a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) retoma as ‘Sessões de Esclarecimentos para Migrantes’, que começam esta quinta-feira, 15 de Julho, e decorrem até 22 de Julho.

A primeira sessão acontece hoje, às 18 horas, na Escola Profissional Francisco Fernandes. As segunda e terceira sessões acontecem a 20 de Julho no Centro de Dia de São Roque, e a 22 de Julho na Junta de Freguesia de Santo António, também às 18 horas. De salientar que é necessário efectuar uma pré-inscrição para a segunda e a terceira sessões, através do número de telefone 291 203 805.

De salientar que a primeira sessão tem uma lotação máxima de 75 pessoas, enquanto nas segunda e terceira sessões, a lotação é de 30 pessoas cada, sendo necessário efectuar uma pré-inscrição, através do número de telefone 291 203 805.

O director regional das Comunidades, Rui Abreu falou sobre o objectivo destas sessões: “Trata-se de uma iniciativa que tem como grande objetivo a integração plena dos imigrantes na sociedade madeirense”, disse. Continuou: “Por isso, para além de fazermos atendimentos na Direcção Regional, e termos um balcão na Loja do Cidadão, também vamos ao encontro das pessoas, apostando na proximidade".

Durante estas sessões, explicou o governante, os participantes poderão colocar dúvidas, perceber como podem regularizar os seus documentos, como funciona a nacionalidade portuguesa, como poderão inscrever-se no Instituto de Emprego, como funciona a habitação social e a segurança social, e também conhecer os seus direitos e deveres.

Paralelamente, técnicos da DRCCE farão o acompanhamento dos casos apresentados nestas sessões, orientando e fornecendo todas as informações necessárias para a rápida resolução de algumas questões que possam surgir nestes processos.

Em 2019, numa época pré-pandémica, participaram nas sessões de esclarecimentos 850 pessoas, tendo sido naquele ano sessões mais direccionadas para as pessoas que regressaram da Venezuela, referiu Rui Abreu, dizendo que “este ano o ciclo de sessões é destinado aos migrantes de todas as nacionalidades”.