“A política de desenvolvimento baseada na precariedade e nos baixos salários e no desemprego” foi a tónica da intervenção de Ricardo Lume, do PCP, ao concluir que esta realidade “atinge a grande maioria dos trabalhadores da Região”, estes que são “os verdadeiros heróis do trabalho”.

Acusou o PSD e agora pelo PSD e o CDS de apadrinharem a precariedade laboral ao tomarem “partido dos exploradores”.

Ricardo Lume, deputado único do PCP, abriu as intervenções na Sessão Solene Comemorativa do Dia da RAM e das Comunidades Madeirenses, que decorre no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, concluiu que “a Autonomia não pode ser sinónimo de exploração e submissão”.