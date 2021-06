Biden convida Presidente ucraniano para reunião na Casa Branca

O Presidente dos EUA, Joe Biden, convidou o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a visitar a Casa Branca, anunciou hoje o conselheiro de segurança nacional norte-americano, Jake Sullivan.

Durante uma conversa telefónica, Biden disse a Zelensky que apoiava a "soberania e integridade territorial da Ucrânia", de acordo com Jake Sullivan, poucos dias antes da cimeira entre o Presidente dos EUA e o Presidente russo, Vladimir Putin, marcada para dia 16, em Genebra.

Biden "está ansioso por recebê-lo na Casa Branca, este verão", acrescentou Sullivan.

Zelensky usou a sua conta na rede social Twitter para agradecer o convite de Joe Biden, esclarecendo que a reunião ficou agendada para julho.

"Aguardo por esta reunião, que nos permitirá discutir maneiras de expandir a cooperação estratégica entre a Ucrânia e os Estados Unidos", escreveu o Presidente ucraniano.

A Ucrânia acusa o Kremlin de patrocinar grupos de milícias pró-russas que procuram o controlo de zonas no leste do país, apesar dos protestos e sanções do Ocidente, incluindo dos Estados Unidos.

Zelensky esteve envolvido no primeiro de dois processos de destituição do ex-Presidente dos EUA Donald Trump, após um telefonema entre os dois, em 2019, em que o líder republicano lhe pediu para investigar o envolvimento do filho de Joe Biden, Hunter, com uma empresa ucraniana suspeita de corrupção.