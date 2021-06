Encerrados três estabelecimentos e interrompida festa com 200 pessoas em Albufeira

A GNR de Albufeira encerrou no sábado três estabelecimentos por incumprimento das regras para conter a pandemia de covid-19, interrompendo uma festa onde estavam 200 pessoas, foi hoje divulgado.

Numa das situações, a GNR interveio para terminar uma festa 'sunset' com 200 pessoas, no recinto exterior de um restaurante "com areia e uma piscina", onde havia música alta e estava publicitado à entrada a "cobrança de um valor à porta", disse à Lusa fonte daquela força policial.

Já no período noturno foram encerrados dois estabelecimentos do tipo 'snack bar', um por estar a laborar após o horário permitido (22:30) e o outro por ter "dezenas de clientes a dançar, sem distanciamento físico, máscara ou qualquer cumprimento das normas", acrescentou a mesma fonte.

Em comunicado, a GNR adiantou que as situações foram detetadas durante ações de patrulhamento, tendo os militares atuado de imediato para colocar termo às atividades, encerrando os locais e elaborando os respetivos autos de contraordenação.

Em qualquer das situações as indicações dos militares foram "acatadas pelos clientes" não havendo registo de incidentes, destacou a fonte do Comando de Faro da GNR.

A GNR sublinhou que as regras impostas para contenção da pandemia de covid-19 implicam o "encerramento dos estabelecimentos às 22:30, a lotação limitada a 50% e a obrigação de utilização de máscara sempre que não estão a consumir".

Os clientes destes estabelecimentos devem "ocupar um lugar, como uma cadeira ou banco, não podendo ficar no meio do estabelecimento, nomeadamente, a dançar", concluiu a mesma fonte.