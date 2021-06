“Temos de despolitizar o coronavírus”, diz responsável da APRAM

“Como seria o futuro se removêssemos a influência política que temos sempre em cima da mesa quando discutimos a covid-19?” Foi a questão colocada por Patrícia Bairrada, directora de Marketing e Comercial da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

A responsável defende que “temos de pensar neste tema como sendo uma questão de saúde, e não uma questão política. Temos de despolitizar esta questão e outras questões de saúde que possamos enfrentar de futuro.”

Patrícia Bairrada intervinha no webinar ‘Turismo de Cruzeiros em Portugal: Os desafios que a pandemia trouxe e qual o futuro do sector’, organizado pela CLIA – Associação Internacional das Companhias de Cruzeiros, na tarde desta segunda-feira.

Terminando a sua intervenção com: “Julgo que o turismo está altamente politizado neste momento”, Patrícia Bairrada obteve resposta por parte de outro dos oradores do webinar. Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, asseverou que “precisamos de encontrar soluções que unam a saúde, o turismo, a economia.”

Para que haja sucesso na retoma do sector do turismo, Luís Araújo acredita que é essencial “ganhar a confiança dos turistas, ganhar a confiança das empresas do sector.” Assim, “este é o momento certo para criar pontes entre o turismo e a saúde”, sendo que “tudo o que foi feito até ao momento tem sido feito com base em preocupações comuns.”

Relembrou a importância que o selo ‘Clean & Safe’ do Turismo de Portugal tem para esta confiança, sendo “uma forma de mostrar que estamos a trabalhar em conjunto”. Apontou que nenhum porto português é detentor deste selo, e que “precisamos que os operadores portugueses da indústria dos cruzeiros tenham o selo 'Clean & Safe'.”

Luís Araújo considera que a recuperação do sector está perto: “Tenho a certeza que as coisas vão começar a melhorar muito em breve.” Para promover esta retoma. “é a nossa missão mostrar o quão bem preparados estamos. Temos de comunicar claramente tudo o que estamos a fazer.” O presidente do Turismo de Portugal concluiu ao explicar que “os cruzeiros têm um papel muito importante no sector do turismo em Portugal.”