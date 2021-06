Albuquerque espera que “seja tudo esclarecido” no caso Berardo

“O meu desejo é que seja tudo esclarecido perante a lei”, começou por salientar o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confrontado com a detenção do empresário madeirense Joe Berardo e a eventual má imagem que tal acarreta para a Região.

“Não há nenhuma condenação. As pessoas vão depor. Num estado de direito é assim: prestam-se esclarecimentos perante as instâncias judiciais competentes”, acrescentou Albuquerque, procurando desta forma ‘deitar água na fervura’.

Disse mesmo que “o tempo dos processos não é o tempo mediático que tivemos hoje” e que importa ter “alguma serenidade” e “reflexão” sobre o caso antes de avançar com julgamentos prévios.