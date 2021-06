WOODFOREVER® - A marca de confiança para madeiras!

Desde os tempos pré-históricos, a madeira foi um dos materiais mais utilizados pelo Homem, estando a sua utilização diretamente relacionada com o desenvolvimento e progresso das civilizações.

A partir da época da Revolução Industrial, verifica-se um decréscimo na utilização deste recurso, dando lugar a outros materiais como o aço para as construções e o petróleo como fonte de energia. Contudo, nas últimas décadas, temos assistido a um ressurgimento desta matéria-prima, voltando a ser reconhecida como material de excelência.

A utilização da madeira como matéria-prima tem algumas vantagens, como a sua alta sustentabilidade na Natureza, a utilização de ferramentas simples na sua construção, o facto de a sua resiliência absorver choques, ter isolamento térmico e boa absorção acústica, entre outras.

Existem, também, algumas desvantagens na utilização da madeira, tais como ser altamente combustível, particularmente na forma fragmentada, ser influenciada devido às variações de humidade e, principalmente, ser relativamente vulnerável ao ataque de insetos e de fungos, se não for convenientemente tratada.

Existem vários agentes biológicos que originam a deterioração da madeira, chamados xilófagos. Estes organismos alimentam-se dos principais componentes da madeira, originando danos e perdas a patrimónios habitacionais e históricos.

Os xilófagos devoram todos os tipos de madeira, embora as menos afetadas pelas térmitas sejam as madeiras exóticas mais duras (Maçaranduba, Tacula, Jatobá) e no caso das mais afetadas encontram-se as madeiras resinosas (Pinho, Criptoméria).

Recomenda-se a utilização de madeira pré-tratada em autoclave com técnicas adequadas, mas recomendamos igualmente que sejam introduzidos os biocidas preservadores da madeira.

Em qualquer obra ou aquisição de equipamento em madeira, deve certificar-se do tipo de biocida preservador da madeira a aplicar (preventivo ou curativo), do seu estado de conservação, dos tratamentos prévios e das garantias que lhe são oferecidas.

A opção por um especialista na área de manutenção e reabilitação de superfícies em madeira, incluindo o controlo dos insetos xilófagos, torna-se essencial quando detém património com esta matéria-prima.

Deste grupo chamado xilófagos, fazem parte os fungos lenhívoros, bactérias, crustáceos e insetos, sendo os mais conhecidos deste grupo as térmitas, formiga-branca e o caruncho.

Na Região Autónoma da Madeira, existem até à data 2 espécies de térmitas, embora a que detém mais importância será certamente a térmita de madeira seca, que ataca as nossas habitações, cientificamente conhecida como Cryptotermes Brevis. Esta praga costuma ser “invisível” e pouco detetável, mas deixa vestígios evidentes da sua ocupação nas nossas habitações.

A presença de asas perto de janelas ou de portas, a partir do mês de Maio e o aparecimento de uma espécie de granulado junto de rodapés, por baixo de móveis, são normalmente os indícios mais evidentes que tem xilófagos na sua habitação. Estes montes granulados são dejetos de térmitas e pode apresentar-se com diferentes tonalidades, sendo as mais comuns esbranquiçadas, amareladas, avermelhadas ou pretas, consoante o tipo de madeira que as térmitas consumirem.

É importante diferenciar os dejetos das térmitas dos indícios do caruncho. Enquanto este último se denuncia pela presença de um pó tipo farelo, o granulado dos dejetos das térmitas assemelha-se mais a grãos de açúcar.

Normalmente, os xilófagos instalam-se em locais onde existe humidade, comida e proteção. Geralmente entram nas estruturas através do sótão ou das ventilações das fundações sob beirais e através de fissuras naturais e juntas de madeiras expostas, janelas e caixilharias. Geralmente estão mais presentes nos andares superiores (menos movimento e menos luz).

A WOODFOREVER® é uma é uma marca registada do Grupo Extermínio, que tem como finalidade o tratamento, revestimento e conservação das madeiras, recorrendo a soluções certificadas e comprovadas. Tem como objetivo inovar e credibilizar a utilização das madeiras como recurso ambientalmente favorável.

A WOODFOREVER® oferece ainda uma gama de serviços e produtos inovadores, eficientes e certificados contra agentes biológicos destruidores da madeira.

Efetua diagnósticos gratuitos a qualquer situação de infestação e apresenta a melhor solução para cada caso, uma vez que dispõe de uma equipa com experiência e competência, munida com as mais recentes tecnologias de análise prévia, monitorização e aplicação de biocidas preservadores das madeiras.

