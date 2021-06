Madeira lamenta preços elevados das tarifas aéreas

O Director Regional do Desporto, David Gomes, lamentou "a inércia do governo central em concretizar melhores condições de ligação aérea e marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo e a plataforma continental, condicionando o tráfego de turistas, também no desporto, no âmbito da participação em eventos desportivos regionais, num desrespeito histórico pelo princípio da continuidade territorial, nomeadamente pela companhia de bandeira TAP, que tem responsabilidades acrescidas nesta matéria”.

Declarações proferidas hoje, durante a conferência de imprensa promovida pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), para apresentar mais uma edição do Master Atlhetics.

Na ocasião, David Gomes garantiu que a “Região Autónoma da Madeira, no âmbito das suas competências estatutárias, garante condições infra-estruturais e sanitárias para que a Madeira volte a ser palco para a realização de eventos desportivos internacionais”.