Madeira reduz número de casos de covid-19 nas contas da DGS

O relatório da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, dia 11 de Junho, reflecte uma descida do número total de casos de infecção por covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

A DGS explica que esta redução deve-se à "necessidade de transferência de cinco casos para as respectivas regiões de ocorrência, tendo sido notificados dois novos casos na RA da Madeira no dia em análise".

A Região contabiliza assim, segundo a DGS, 9.773 infectados pelo novo coronavírus (no boletim anterior, a autoridade de saúde apontava 9.776 infectados).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A RAM mantém até à data 69 mortes associadas à doença menos três do que as reportadas pelas autoridades regionais de saúde).

No que toca ao país foi registada uma morte e 519 novos casos nas últimas 24 horas.

Descarregue aqui o boletim da DGS: